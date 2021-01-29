سكيكدة: توقيف شخص إستغل سيارة “سونلغاز” يعمل بها شقيقه لترويج المهلوسات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية سكيكدة من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و 35 سنة.

وتورط الموقوفون في قضية تتعلق بـالممارسة الشبيهة لمهنة الصحة، التبليغ عن جريمة وهمية وخيانة الأمانة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية جاءت إثر معلومات مفادها نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يقوم بترويج المؤثرات العقلية.

وقامت قوات الشرطة بتشكيل أفواج عملياتية لترصد تحركات المشتبه فيه، انتهت بتوقيفه رفقة شخصين.

وكان المشتبه فيه على متن مركبة تابعة لإحدى المؤسسات العمومية “سولغاز”، عثر بداخلها على 80 صفيحة من دواء بريقابلين.

وقامت ذات المصالح، بتحويلهم إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية.

وبيّن التحقيق أن المشتبه فيه الرئيسي و لإبعاد الشبهات من حوله إستغل سيارة المؤسسة العمومية التي يعمل فيها شقيقه كسائق.

ليتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي عن قضية التبليغ عن جريمة وهمية و التصريح الكاذب.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي تم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة.