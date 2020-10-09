سكيكدة .. توقيف شخص هدد أمه بالقتل ببوشية

أوقفت مصالح الأمن الحضري التاسع بولاية سكيكدة شخصا حاول التعدي على والدته بسكين.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي عناصر الشرطة بالأمن الحضري التاسع ، لنداء من قاعة الإرسال بأمن الولاية، للتدخل في قضية تتعلق بالتعدي على الأصول بقطاع الإختصاص .

عناصر الأمن تحركو مباشرة بإتجاه مكان التدخل، واستطعو بإحترافية ومهنية عالية من السيطر على شخص محل البلاغ والذي كان في حالة هيجان والذي ضبط بحوزته ايضا على سلاح أبيض.

المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنه تم تحويله مباشرة لمقر الأمن الحضري وإتخاذ الإجراءات القانونية .

تحرير ملف جزائي في حق المشتبه فيه موضوعه “حمل سلاح أبيض محضور، التعدي على الأصول ” وتقديمه أمام نيابة محكمة سكيكدة.