سكيكدة: توقيف شخص وحجر سلاح ناري ونصف كلغ مخدرات

تمكنت مصالح الامن بسكيكدة من توقيف مجرم خطير متلبسا بحيازته لكمية من المخدرات ” كيف معالج ” مايقارب النصف كيلو غرام.

العملية تمت بالتنسيق مع كل من الفرقة الجنائية وفرقة مكافحة الاتجار الغير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ،بأمن ولاية سكيكدة.

كما تمكنت من حجز 180 قرص مؤثر عقلي كانت موجهة لترويج والاتجار غير الشرعي.

تفاصيل القضية جاءت إثر عملية بحث وتحري واستقاء المعلومة، حيث واستغلالا للمعطيات المتحصل عليها حول المشتبه فيه.

أين أسفرت العملية من توقيف المشتبه به وبحوزته أيضا سلاح ناري متمثل في مسدس نصف اوتوماتيكي .

وبعد إستكمال الإجراءات المعمول بها تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة سكيكدة أين تم إيداعه الحبس.