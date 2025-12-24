سكيكدة: توقيف شخص وحجز 1800 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية (فرقة مكافحة الجرائم الكبرى)، من توقيف شخص مسبوق قضائيا في عقده الرابع من العمر عن ” قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع “.

قضية الحال جاءت بعد استغلال الضبطية لمعلومات مفادها نشاط مشبوه لأحد الأشخاص في ترويج المخدرات. و المؤثرات العقلية وهذا على مستوى أحد أحياء مدينة سكيكدة .

عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى باشرت تحرياتها الميدانية والتي أفضت الى تحديد هوية المشتبه فيه. و توقيفه و حجز كيس بلاستيكي ضبط بداخله صفيحة مخدرات (كيف معالج) بوزن يقارب 100 غرام. و كمية معتبرة من المؤثرات العقلية (1800 كبسولة بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي).

بعد الانتهاء من الإجراءات المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور