سكيكدة: توقيف شقيقين لحصولهما على مؤثرات عقلية بواسطة وصفات طبية

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية سكيكدة من توقيف شقيقين عن قضية الحصول على مؤثرات عقلية بواسطة وصفات طبية.

كما اتهم الموقوفان بالممارسة الشبيهة لمهن الصحة وحيازة اسلحة بيضاء من الصنف السادس سيف وسكين دون مبرر شرعي .

ومكن البحث والتحري من استيفاء معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يقوم بترويج المؤثرات العقلية أواسط الشباب وسط سكيكدة .

وقامت الضبطية القضائية بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة بحجز 400 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع.

إضافة إلى 14 وصفة طبية باسم شقيق المشتبه فيه الذي تم توقيفه هو الآخر، 13 قنينة إيزوبتيل، لارقاكتيل، وأسلحة بيضاء.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة ليودعا الحبس.