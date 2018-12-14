سكيكدة : توقيف شقيقي منفذ عملية ستراسبورغ الفرنسية

علم تلفزيون النهار بأن مصالح الامن المتخصصة قد اوقفت شقيقي منفذ هجوم ستراسبورغ بفرنسا ، الأول وهو شكاط سامي الذي تم توقيفه بمدينة عزابة التي تنحدر منها والدته، أين كان يقيم في فندق المدينة منذ مدة.

حيث كان يشرف فيها المعني على تشييد منزل العائلة بمنطقة ” بير فيرينة” بمدنية عزابة.

بينما شقيقه الثاني” شكاط عبد الرحمان ” الذي يترأس جمعية شبانية بفرنسا فقد تم توقيفه على مستوى مطار رابح بطاط بعنابة حين كان قادما من فرنسا في زيارة عائلية.

وحسب مصادر مقربة من العائلة بفرنسا والتي ربطنا بها إتصال هاتفي وتم إقناعها بصعوبة للحديث عن الموضوع فإن والد ووالدة الإخوة شكاط مطلقين منذ مدة.

حتى أن السيدة شكاط عمدت إلى تشييد منزل للعائلة بقطعة أرضية ورثتها بالقرب من أشقائها حتى أنها كانت في زيارة للجزائر قبل أيام قليلة.

وغادرت الجزائر بعض قضائها لعطلة قصيرة هنا، كما أكدت ذات المصادر بأن مصالح الأمن الفرنسية قد إستدعت السيدة شكات للإستماع إليها.

أما والدهم فهو أصيل منطقة ” الظهيرة ” ببلدية صالح بوالشعور جنوب شرق ولاية سكيكدة.

أين ولد وترعرع بها قبل أن يغادر الى فرنسا الى العمل والاستقرار بمدينة ستراسبورغ التي يقصدها كثيرا السكيكديون للاستقرار بها.

وعن منفذ الهجوم شريف قال مصدرنا بأن المعني لم يكن يحمل افكارا متطرفة قبل دخوله السجن بفرنسا وألمانيا عن قضايا تتعلق بسرقات بسيطة وغيرها قبل أن يخرج من السجن بأفكارأخرى.