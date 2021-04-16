سكيكدة: توقيف عدة أشخاص ينشطون ضمن عصابات الأحياء

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي صالح بوالشعور، بسكيكدة، من توقيف 5 أفراد جلهم من ذوي السوابق القضائية.

وتورط الموقوفون في شجارات عنيف بالأسلحة البيضاء والناشطين ضمن عصابات الأحياء.

تعود وقائع القضية إلى تسجيل نداءات من طرف المواطنين عبر الخطوط الخضراء حول شجارات عنيفة ومتكررة بين مجموعة من الشباب.

واستعملت فيها الأسلحة البيضاء، الكلاب المدربة، والشماريخ، وهذا ببلدية صالح بالشعور، التابع لدائرة الحروش.

وتم التنقل الفوري لعين المكان، حيث تم في البداية تشخيص المتورطين في الشجارات والذين لاذوا بالفرار بمجرد رؤيتهم قوات الشرطة.

ليتم بعدها توقيفهم تباعا، وتحويلهم الى مقر المصلحة، وفتح تحقيق في القضية بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة لدى محكمة الحروش.

العملية مكنت من حجز كمية من الأسلحة البيضاء المستعملة في المشاجرة سيوف وخناجر.

إضافة إلى أقراص مهلوسة (قرص240) وكمية الكيف المعالج أكثر من (70غرام).

كما بينت مجريات التحقيق أن الشجار يعود لخلافات بين أطراف القضية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديمهم أمام النيابة لدى محكمة الحروش.

وهذا عن قضية المشاركة في عصابة الأحياء، جنحة المشاركة في المشاجرة وقع اثناءها أعمال عنف.

بالإضافة إلى حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي، حيازة وممارسة الشبيهة لمهنة الصيدلة.

وكذا طمس معالم الجريمة،حيازة المخدرات لغرض البيع، أين تم إيداعهم جميعا الحبس.