سكيكدة: توقيف عصابة إجرامية خطيرة تعتدي على المواطنين ليلا

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن سكيكدة، وبالتنسيق مع المصالح العملياتية من وضع حد لعصابة إجرامية خطيرة، وتوقف 6 أفراد منها بحي بني مالك.

وقامت العصابة الإجرامية بالتعدي على بعض المواطنين وسيارتهم مستغلة الظلام وعزلة المكان بطريق عمومي مؤدي إلى شواطئ الغربية للولاية.

ومكنت إحترافية وسرعة تدخل عناصر الشرطة من توقيف أفراد العصابة في وقت قياسي والذين كانو مدججين بالأسلحة البيضاء “سكاكين، عصي، حجارة.

وقد لقت العملية ارتياحا واستحسانا كبيرا من طرف سكان حي بني مالك والذين أبدو تعاونا كبير مع مصالح الشرطة.

وتم تقديم المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنحة السرقة بالعنف مع توافر ظرفي الليل والتعدد والتحطيم العمدي لملك الغير.