سكيكدة.. توقيف محتالة تمتهن الرقية سرقت مجوهرات سيدة بحي الزرامنة

أوقفت مصالح الامن بولاية سكيكدة إمراة تبلغ من العمر 48 سنة امتهنت النصب والاحتيال،استولت على مجوهرات سيدة بحجة معالجتها بالرقية.

و فتح الأمن الحضري 11 بحي الزرامنة تحقيقا على إثر شكوى مواطنة لتعرضها للنصب من طرف المشتبه فيها التي إستولت على مجموعة كبيرة من حليها بعد أن ترددت على منزلها بغية معالجتها بالرقية والأعشاب حسب زعمها، موهمة إياها أنها سوف تتعرض لعملية سرقة، عارضة عليها تسليمها جميع مجوهراتها للحرص على حفظها ، ليكون لها ذلك.

الضحية لما طالبت باسترجاع مجوهراتها سلمتها كيس طالبة منها عدم فتحه لمدة والذي تبين أنه يحوي حليا مقلدة.

وتمكنت مصالح الأمن الحضري 11 من تحديد هوية المشتبه بها و توقيفها في ظرف وجيز مع استرجاع مبلغ مالي يقدر بحوالي 110 ألف دج من بيتها والتي بينت التحريات أنه من عائدات بيع الحلي.

كما قامت مصالح الامن بتوقيف صاحب محل لبيع المجوهرات بوسط المدينة الذي قام بشراء المسروقات و إعادة تذويبها.

وبعد إستكمال مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة وإيداعهما الحبس.