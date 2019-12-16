سكيكدة.. توقيف مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية سوناطراك عن العمل

أفادت مصادر من داخل المنطقة الصناعية سوناطراك بسكيكدة، لـ “النهار أون لاين” أن مركب تمييع الغاز بالمنطقة المذكورة قد تم توقيفه عن العمل منذ ساعات.

هذا التوقيف الذي قالت عنه مصادرنا أنه جاء في وقت حساس، خاصة مع تزايد الطلب على هذه المادة في السوق المحلية أو حتى العالمية وفقا للإتفاقيات المبرمة بين الشركة والدول الأوروبية.

وقالت بشأنه مصادر مقربة من إدارة المركب بأنه مبرمج وفقا لعمليات الصيانة التي تبرمج كل 6 سنوات.

وحسب ذات المصادر دائما فإن عملية التوقيف التي تدوم حوالي 95 يوما تتم بموافقة الإدارة المركزية لشركة سونطراك لأن الأمر مبرمج وفقا لسياسة الصيانة المتبعة.

وأن الأمر لا يؤثر على اتفاقيات الشركة لدى مختلف زبائنها داخليا وخارجيا، لأن مركب تمييع الغاز بأرزيو في وهران يغطي كل ذلك، وأن الأمر مخطط ومتحكم فيه جيدا.