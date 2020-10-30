سكيكدة: توقيف مروج مخدرات وحجز صفيحة زطلة

أطاحت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لأمن ولاية سكيكدة بمروج مخدرات، وحجزت صفيحة من الكيف المعالج بحي العربي بن مهيدي .

وحسب أمن سكيكدة، جاءت العملية بعد بحث وتحري لعناصر الفرقة، تمت إثر رصدها لنشاط مشبوه لأحد الأشخاص في ترويج المخدرات.

وتم وضع خطة أمنية محكمة، مكنت من الإطاحة بالمشتبه فيه، وحجز صفيحة من الكيف المعالج، يقدر وزنها بأكثر من 100غرام.

وأشار الأمن الوطني لولاية سكيكدة، اليوم الجمعة، أنه تم تحويل المشتبه فيه الموقوف لمقر الفرقة لاستكمال التحقيق حول قضية الحال.

وأنجزت الفرقة ملفا جزائيا في حق المشتبه فيه، حيث تم تقديمه أمام نيابة محكمة سكيكدة، عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع.