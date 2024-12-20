سكيكدة: توقيف مروّجَين وحجز كمية من المخدرات والمهلوسات

تواصل فرقة مكافحة المخدرات سلسلة عملياتها ضد الشبكات الإجرامية ومروجي المهلوسات داخل الأحياء السكنية.

وتمكنت من وضع حد لمروّجَين ينشطان في كل من حي الإخوة عياشي بعاصمة الولاية، والحروش، في عمليات منفصلة.

تعود القضية الأولى إلى عملية البحث والتحري التي باشرتها الفرقة بعد رصدها نشاط أحد الأشخاص. اتخذ من حي الإخوة عياشي (لاسيا) بعاصمة الولاية، مكانا لترويج المخدرات بين شباب الحي.

واستنادا إلى المعطيات المحصلة، وضعت الفرقة خطة أمنية بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة. مكنت من مداهمة مكان المشتبه فيه بعد تحديد محل تواجده. ومن ثمّةَ توقيفه مع حجز صفيحة من الكيف المعالج، قدّر وزنها بأكثر من 100 غرام .

العملية الثانية قادتها الفرق ذاتها، ومكّنت من الإطاحة بأحد المروجين بمدينة الحروش جنوبي الولاية. وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بأكثر من 70 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع “بريغابالين” و” ترامادول”. وهذا بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة لدى محكمة الحروش.

هذا، وقد تم إنجاز ملفات منفصلة وتقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة حسب كل قضية، ليتم إيداعهما الحبس المؤقت.