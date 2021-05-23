سكيكدة: توقيف مسبوق قضائيا عن سرقة منزل بالكسر متبوع بالتهديد بسلاح أبيض

تمكن أمن دائرة أم الطوب، في سكيكدة، من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 29 سنة.

وهذا عن قضية سرقة منزل بالكسر متبوع بالتهديد بسلاح أبيض، سرقة منزل مقترنة بظرف الليل.

وكذا حيازة المؤثرات العقيلة، قضية حمل سلاح أبيض محضور بدون مبرر شرعي.

التحريات الميدانية لفرقة الشرطة القضائية، بينت أن المشتبه فيه وراء عمليات سرقة التي استهدفت منزلين والتي تلقت مصالحنا شكاوي بخصوصها.

وقد تمكنت عناصر الشرطة من إسترجاع بعض المسروقات.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيه ملف قضائي، تم بموجبـه تقديمـه أمام النيابة المختصة لدى محكمة تمالوس.