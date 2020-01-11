سكيكدة.. توقيف 10 أشخاص متورطين في عدة قضايا

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سكيكدة.. توقيف 10 أشخاص متورطين في عدة قضايا
بقلم مصطفى.ق

أوقفت مصالح أمن ولاية سكيكدة اليوم، 10 أشخاص متورطين في عدة قضايا.

وخلال عمليات شرطة في بعض الأحياء، كل من حي 20 أوت 1955، زيغود يوسف، الزرامنة،الواهم مصباح والقطب العمراني الجديد مسيون استجابة لنداءات وبلاغات المواطنين.

وتم توقيف مروجي للمؤثرات العقلية، مع حجز أكثر من 60 قرص من نوع “بريغابلين  ليريكا” بوسط المدينة .

كما توقيف شخص عن قضية حمل سلاح أبيض  بشارع زيغود يوسف، وتوقيف شخص وبحوزته 12 كبسولة من دواء بريغابلين “ليريكا”.

وتوقيف شخص متورط في قضية الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض والذي عثر بحوزته ايضا أثناء توقيفه على  سكين.

كما تم توقيف شخص محل أمر بالحبس بحي مسيون وتوقيف أشخاص بحوزتهم قطع للمخدرات بحي مسيون.


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