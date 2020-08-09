سكيكدة: توقيف 26 حراقا من بينهم فتاتين ورضيع براس بوقارون

تمكن حرس السواحل بسكيكدة، صباح اليوم، من توقيف 26 مهاجرا غير شرعي تتراوح أعمارهم بين 28 و 40 سنة من بينهم فتاتان ورضيع لا يتجاوز عمره 4 أشهر على متن قارب خشبي قبالة السواحل الغربية من بعد.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ذات العناصر رصدت قارب خشبي، في حدود الساعة السادسة صباحا، على بعد 9 أميال بحرية شمال شرق رأس بوقارون ببلدية الشرايع أقصى غرب ولاية سكيكدة، ليتم على الفور ترصده وتوقيف من كان على متنه من مهاجرين غير شرعيين.

وينحدر الحراقة من ولايات سكيكدة، عنابة و قسنطينة، وبعد الانتهاء من الإجراءات المعمول بها، مع تقديم الاسعافات اللازمة للموقوفين، خاصة وأن من بينهم رضع، تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة إقليميا.