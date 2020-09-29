سكيكدة.. توقيف 3 أشخاص متورطين في عدد من القضايا

تمكنت، اليوم، مصالح الأمن بولاية سكيكدة من توقيف 3 أشخاص متورطين في عدد من القضايا.

وأوقفت فرقة التفويض القضائي وبالتنسيق مع الفرقة الجنائية من توقيف شخص محل أمر بالقبض وتحجز بحوزته سلاح أبيض.

المعني مطلوب لدى العدالة عن قضية” حيازة سلاح من الصنف الأول ودخيرة حية دون رخصة”.

كما تمكنت الفرقة الجنائية من توقيف مروج للأقراص المهلوسة بحي الاخوة سعدي، يبلغ من العمر 39 سنه، مسبوق قضائيا، تم أنحاز ملف قضائي في حقه تم بموجبه تقديمه أمام العدالة عن قضية “الممارسة الشبيهة لمهنة الصحة ” “والاخلال بالنظام العام” ليتم إيداعه الحبس .

وتمكنت فرقة قمع الإجرام من توقيف شخص في حاله تلبس أثناء محاولته سرقة من داخل مركبة بساحة أول نوفمبر، والذي بعد تقديمه أمام نيابة محكمة سكيكدة تم إيداعه الحبس.