سكيكدة: توقيف 3 أشخاص وحجز أسلحة نارية وذخيرة حية بعزابة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعزابة في سكيكدة، من عصابهة تتكون من 3 أشخاص محتصة في المتاجرة بالسلاح.

أفراد العصابة أعمارهم مابين 36 و34 تورطو في قضية تتعلق بـ”حيازة وترويج أسلحة نارية من الصنف الخامس.

وحيازة ذخيرة بسلاح ناري من الصنف الخامس دون الإذن من السلطات المخولة قانونا، حمل سلاح ابيض دون مبرر شرعي.

تعود حيثيات العملية إلى ورود معلومات إلى عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعزابة مفادها وجود أشخاص يحوزون على أسلحة نارية.

وهذا بغرض المتاجرة بها بدون رخصة، وهذا ما بينته عملية البحث والتحري التي باشرتها عناصر الشرطة.

قوات الشرطة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع النيابة المحلية لدى محكمة عزابة، تمكنت من توقيف شخصين.

العملية مكنت من وحجز “بندقية صيد ” إضافة إلى مسدس ناري “تقليدي الصنع”، 5 خراطيش وسلاح أبيض من الحجم الكبير.

ليتم تحويلهما إلى مقرالفرقة وفتح تحقيق في القضية ومواصلة التحقيق بينت وجود شريك ثالث للمشتبه فيهما تم توقيفه هو الأخر.

وتم تقديمهم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة.