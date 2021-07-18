سكيكدة: توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المؤثرات العقلية بعزابة

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بسكيكدة، اليوم ، بإيداع أشخاص الحبس المؤقت بعد متابعتهم جنحة ممارسة الشبيهة للصحة.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الدائرة، مفادها وجود مجموعة إجرامية بصدد إبرام صفقة لبيع كمية من المؤثرات العقلية .

وذلك على مستوى حي مفروش دحمان بعزابة،بعد الاستغلال الجيد للمعلومة واتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها. تم التنقل لعين المكان ونصب كمين محكم لعناصر هذه .المجموعة وعددهم ثلاثة، وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على 480 قرص من دواء بريغابالين. ليتم تحويل المعنيين إلى المصلحة لإتمام الإجراءات.