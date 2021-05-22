سكيكدة: توقيف 3 أشخاص يمتهنون السرقة بالخطف

تمكن أمن دائرة سيدي مزغيش، في سكيكدة، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و34 سنة.

وقد تورطوا في قضية تكوين جماعة أشرار بغرض السرقة بالخطف باستعمال مركبة وسلاح أبيض ( قارورة غاز مسيل الدموع ).

وكذا حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

وتعود حيثيات القضية لقيام أحد المشتبه فيهم بترصد الضحية والاستيلاء على مبلغ حوالي 120مليون سنتيم كان بحوزته داخل كيس بلاستكي.

وقام بالاعتداء عليه بواسطة قارورة غاز مسيل لدموع والفرار رفقة شركائه على متن مركبة.

وقامت قوات الشرطة على الفور بتوزيع ونشر الأبحاث على كافة الدوريات المتواجدة بالمدينة.

وباشرت عملية بحث وتحري واسعة مكنت من تحديد مكانهم بمحاذاة أحد الأحياء السكنية.

ليتم التنقل إلى عين المكان غير أن المشتبه فيهم قاموا بالفرار إلى أحد المناطق الغابية.

وتمكنت قوات الشرطة، بعد عملية تطويق ومسح وتمشيط للمنطقة من توقيف المشتبه بهم الذي كانوا مختبئين وسط الأحراش.

كما قامت باسترجاع مبلغ مالي يقدر بأكثر من 120 مليون سنتيم، ليتم اقتيادهم للمصلحة وفتح تحقيق في القضية .

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي تم بموجبـه تقديمـهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة الحروش.