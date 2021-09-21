سكيكدة.. توقيف 3 مروجين وحجز 5534 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ القل بسكيكدة، في عملية نوعية من توقيف 03 مروجين للمؤثرات العقلية.

وتمت عملية الإطاحة بهم، بعد استغلال معلومات مفادها وجود 3 أشخاص يقومون ببيع وترويج المهلوسات على مستوى مدينة القل.

وعلى إثرها، قامت الفرقة المذكورة بوضع خطة محكمة، مكنت من توقيف المروجين الثلاث و حجز 5534 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج.

وقد تم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المختصة أين تم ايداعهم الحبس.