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سكيكدة.. توقيف 3 مروجين وحجز 5534 قرص مهلوس

بقلم خالد زوبيري
سكيكدة.. توقيف 3 مروجين وحجز 5534 قرص مهلوس
مهلوسات
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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ القل بسكيكدة، في عملية نوعية من توقيف 03 مروجين للمؤثرات العقلية.

وتمت عملية الإطاحة بهم، بعد استغلال معلومات مفادها وجود 3 أشخاص يقومون ببيع وترويج المهلوسات على مستوى مدينة القل.

وعلى إثرها، قامت الفرقة المذكورة بوضع خطة محكمة، مكنت من توقيف المروجين الثلاث و حجز 5534 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج.

وقد تم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المختصة أين تم ايداعهم الحبس.

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