سكيكدة: توقيف 30 حراقا قبالة سواحل قنواع

تمكنت قوات خفر السواحل بسكيكدة، من توقيف قارب صيد كان على متنه 30 حراقا من مختلف الأعمار ومن بينهم إمرأة وبنتان. ينحدرون من عدة ولايات سكيكدة عنابة و سطيف. قبالة سواحل منطقة قنواع غربي ولاية سكيكدة وهو بصدد الإبحار باتجاه السواحل الإيطالية.

وحسب ما توفر من معلومات فإن توقيف القارب جاء بعد رصده من قبل القوات المذكورة التي قام عناصرها بحجز القارب وتوقيف من كانوا عليه، قبل نقلهم إلى اليابسة عن طريق ميناء القل وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة إقليميا لاتمام الاجراءات المعمول بها.

هذا وقد وفرت مصالح الحماية المدنية التي ساهمت أيضا في إجلاء الحراقة من عرض البحر، سيارات إسعاف وطاقم طبي للتكفل بالحراقة الموقوفين وتقديم كل الإسعافات المطلوبة.

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