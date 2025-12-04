سكيكدة: توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من “الكوكايين” وأسلحة بيضاء

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من توقيف أربعة أشخاص. مع ضبط و حجز حوالي 27 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين). مؤثرات عقلية و أسلحة بيضاء.

حيثيات القضية تعود إلى عملية البحث والتحري التي باشرتها فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات. بعد ورود معلومات مفادها تواجد مركبة على متنها أشخاص محل شبهة ليتم على الفور وضع خطة محكمة مكنت من تحديد نوع ومسار المركبة. ومن ثمة توقيفها من طرف الأفواج العملياتية وعلى متنها شخصين .

بإخضاع الأشخاص والمركبة لعملية التفتيش الدقيق تم حجز قرابة 25 غرام من الكوكايين. المخبأة بإحكام داخل في تجاويف السيارة وعليه تم تحويلهما للمصلحة لاستكمال الإجراءات .

العملية التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة مكنت أيضا من تشخيص و توقيف مشتبه فيهما آخرين بوسط مدينة سكيكدة وحجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية .

الفرقة أنجزت ملف قضائي و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.

