سكيكدة: توقيف 4 مروجي مخدرات وحجز 200 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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سكيكدة: توقيف 4 مروجي مخدرات وحجز 200 قرص مهلوس
بقلم نسرين محفوف

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بعين قشرة، من توقيف 3 أشخاص من مروجي السموم بالمدخل الغربي للمدينة أحدهم من ولاية مجاورة.

ومكنت العملية من حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 200 قرص من نوع باركينال.

إضافة الى مبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي وسلاح أبيض.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة أين أودعوا الحبس.

وتمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سكيكدة في عملية مماثلة من توقيف مروج للمؤثرات العقلية بمدينة سكيكدة.

وتم تقديمه أمام النيابة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية حياله ليودع الحبس.


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