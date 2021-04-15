سكيكدة.. توقيف 5 أشخاص ينشطون ضمن عصابات الأحياء

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي ببلدية صالح بوالشعور في سكيكدة، من توقيف 5 أشخاص، أغلبهم من ذوي السوابق القضائية.

وتورط الموقوفون، في شجارات عنيفة بالأسلحة البيضاء وسط المدينة.

وتعود وقائع القضية إلى وصول نداءات استغاثة من طرف مواطنين، يشتكون من الرعب الذي زرعته فيهم مجموعات شبانية.

ويقوم المشتبه فيهم، بشجارات عنيفة ومتكررة استعملت فيها الأسلحة البيضاء والكلاب المدربة والشماريخ.

وتدخلت مصالح الأمن الحضري الخارجي بصالح بوالشعور، حيث تم التنقل الفوري لعين المكان.

أين تم في البداية تشخيص المتورطين في الشجارات والذين لاذوا بالفرار بمجرد رؤيتهم لقوات الشرطة.

ليتم بعدها توقيفهم تباعا وتحويلهم إلى مقر المصلحة وفتح تحقيق في القضية بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة لدى محكمة الحروش.

ومكنت العملية من حجز كمية من الأسلحة البيضاء المستعملة في المشاجرة، سيوف وخناجر إضافة إلى أقراص مهلوسة وكمية من الكيف المعالج.

كما بينت مجريات التحقيق أن الشجار يعود لخلافات بين أطراف القضية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم الموقوفين أمام نيابة محكمة الحروش، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.