سكيكدة: توقيف 6 أشخاص تورطوا في حيازة وتداول أوراق نقدية مزوّرة

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و 28 سنة.

وتورّط الموقوفون في قضية حيازة وتداول أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية.

تعود حيثيات القضية إلى معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص على أوراق نقدية مزورة يسعى لتداولها على مستوى حي مرج الذيب.

وقامت مصالح الشرطة بترصد تحركات المشتبه فيه، والتي أسفرت عن توقيفه رفقة شخصين آخرين بداخل محل تجاري.

وعثرت عناصر الشرطة على سبعة أوراق نقدية من فئة ألف دينار أين تبين لاحقا أنها مزوّرة، ليتم تحويلهم إلى مقر الأمن وفتح تحقيق قي القضية.

وبعد التحقيق تبيّن تورط أشخاص آخرين في القضية، أين تم تشخيصهم وتوقيفهم تباعا .

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي تم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.

وصدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع الحبس المؤقت ، فيما صدر في ثلاثة آخرين رقابة قضائية .