سكيكدة: توقيف 7 أشخاص زرعوا الرعب بعد شجار عنيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من توقيف 07 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و 35 سنة من ذوي السوابق القضائية.

وتورط الموقوفون في إنشاء وتنظيم عصابة أحياء، الانخراط في عصابة أحياء، الاشتراك في المشاجرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

وحسب بيان لذات المصالح، فتعود وقائع القضية إلى اليومين الماضيين، عندما تلقت مصالح الأمن نداءا عبر الخط الاخضر 48-15.

حيث وقع شجار عنيف بالأسلحة البيضاء بحي عمار شطايبي بوسط مدينة سكيكدة بين مجموعتين من الشباب.

وتنقلت مصالح الأمن إلى المكان، ليتبين أنهم غادرو المكان، غير أن عناصر الشرطة عاينت وجود مركبة مركونة عليها أثار التحطيم.

كما تم فتح تحقيق في القضيية، بين أن أفراد الشجار تنقلوا الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عزابة لتلقي العلاج.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية تم التنقل الى المستشفى، وتوقيف المعنيين وتحويلهم الى المصلحة .

كما مكن التحقيق من تشخيص جميع أفراد العصابة وتوقيفهم تباعا وتحويلهم الى مقر أمن الولاية.

وأضاف البيان، أن العملية مكنت من حجز كمية من الأسلحة البيضاء المستعملة في المشاجرة.

بعد استكمال ملف التحقيق القضائي، تم تقديم المشتبه فيهم ا أمام النيابة المحلية لدى محكمة سكيكدة، وصدر في حقهم أمر إيداع .