سكيكدة.. توقيف 7 أشخاص في مداهمات للشرطة على أوكار الجريمة

أوقفت مصالح أمن ولاية سكيكدة، اليوم، 7 أشخاص تورطوا في قضايا مختلفة خلال مداهمتها لأوكار الجريمة بمختلف احياء الولاية.

وقامت مصالح أمن الولاية بمداهمات على مستوى أحياء الممرات 20 أوت 1955، عمار شطايبي، الإخوة ساكر، صالح بوالكروة والإخوة بوحجة.

المتهمون الموقوفون متورطون في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض الاستهلاك الشخصي.

حيازة المخدرات ومواد صيدلانية لغرض الترويج، كما هناك اشخاص محل بحث تم توقيفهم.

كما مكنت العملية الشرطية من مراقبة أزيد من 1530 مركبة، توقيف مرتكبي 6 جنح مرورية وتحرير 47 مخالفة مرورية.