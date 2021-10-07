سكيكدة: توقيف 7 أشخاص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI لولاية سكيكدة، في عمليات متفرقة من توقيف 7 أشخاص من بينهم إمراة ، تتراوح أعمارهم مابين 24 و 44 سنة تقوم بترويج المؤثرات العقلية.

وفي بيان لأمن الولاية، تعود حيثيات العملية الاولى إلى إستغلال معلومات حول نشاط مشبوه بترويج المؤثرات العقلية بحي حمروش حمودي قرب ملعب الفروسية، ليتم التدخل و توقيف 3 أشخاص على متن مركبة مع ضبط و حجز 270 كبسولة من دواء بريغابلين 300 مل.

في حين العملية الثانية، تعود لاستغلال معلومات مفادها إقدام مجموعة من الأشخاص على عقد صفقة تسليم كمية من المواد الممنوعة قانونا على مستوى محطة البنزين حمروش حمودي على متن مركبة تقودها إمرأة.

ومكنت عملية التدخل من توقيف المشتبه بها و مرافقها القادمين من ولاية مجاورة، مع حجز كمية من أدوية مشكلة داخل كيس بلاستيكي منها 4 قطع من نوع اكستازي إضافة الى 31 كبسولة بريغابلين 150 و 300 ملغ.

بينما العملية الثالثة، تعود لاستغلال معلومات حول حيازة أحد الأشخاص للمؤثرات العقلية، ومكنت عملية التدخل من توقيفه على مستوى الحي الذي يقيم به بمدينة سكيكدة، بالتنسيق مع النيابة و اتخاذ الإجراءات القانونية تم حجز من مسكن المعني كمية من المؤثرات العقلية 600 قرص كيتيل و أسلحة بيضاء شاقور، سكينين من الحجم الكبير بالاضافة الى كلانداري، و عصا خشبية بالإضافة الى كمية من الأدوية .

هذا و بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم ملفات قضائية حول حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع والممارسة الشبيهة لمهن الصحة و حيازة الاسلحة البيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.