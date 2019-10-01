سكيكدة.. توقيف 7 مطلوبين للعدالة ومروجي مخدرات

أوقفت قوات الشرطة بسكيكدة خلال مداهمة أوكار الإجرام 7 أشخاص مطلوبين لدى العدالة ومروجي مخدرات، حسب بيان لمديرة أمن الولاية.

الموقوفون الـ7 متورطون في قضايا تتعلق حيازة المخدرات، كيف معالج ، ومؤثرات عقلية لغرض الترويج .

من بين الموقوفين شخصين مطلوبين لدى العدالة في قضايا تتعلق بسرقة محل تجاري، الضرب والجرح العمدي والابتزاز والتشهير، وتوقيف شخصين لكونهما محل تنفيذ أوامر قضائية .

العملية الشرطية مكنت أيضا تهديم ثلاث خمارات تنشط في إطار غير شرعي وحجز مشروبات كحولية مع تحويل مستغليها وإنجاز ملفات قضائية في حقهم .

وتحويل 07 دراجة نارية بسبب مخالفات وجنح مرورية . حجز سلع في عدة نقاط بيع غير شرعي في الطريق العام ..

وبموازاة مع هده العملية قامت قوات الشرطة بأمن دائرة القل بعملية شرطية مشتركة مع مصالح الدرك الوطني مست ايضا شوارع المدينة.