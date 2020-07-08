سكيكدة.. توقيف 8 اشخاص وحجز كمية معتبرة من الكيف والمهلوسات

أطاحت مصالح أمن ولاية سكيكدة خلال هذا الأسبوع بـ8 اشخاص ينتمون الى عدة شبكات إجرامية اختص نشاطها في ترويج السموم بين الشباب.

حيث تم الإطاحة بــ4 أفراد وحجز 105 غ من الكيف المعالج بحي الإخوة علوش ” باب الأوراس”.

العملية الأولى نفذت بعد استيقاء معلومات من قبل فرقة مكافحة المخدرات حول نشاط مشبوه لأشخاص في ترويج المخدرات.

اما القضية الثانية عالجتها الفرقة الجنائية التي تمكن عناصرها من توقيف 3 أشخاص كانوا على متن سيارة مشبوهة بوسط مدينة سكيكدة، والذين حاولو التخلص من كيس كان بحوزتهم كان يحوي 14 علبة من دواء بريغابلين “ليريكا” بها 840 كبسولة .

وفي عملية آخرى لنفس الفرقة تم توقيف شخص يبلغ من العمر 60 سنة، مسبوق قضائيا و بحوزته 03 أمشاط و12 قرص من المؤثر العقلي “كيتيل 06 ملغ” بصدد ترويجها بوسط المدينة، المعنيون ال8 تم ايداعهم جميعا الحبس.