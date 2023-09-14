سكيكدة.. توقيف 9 أشخاص  منخرطين في عصابات أحياء

أوقف عناصر الأمن الحضري الخارجي بصالح بوالشعور 9 أشخاص تورطوا في قضية إنشاء وتنظيم عصابة أحياء، الانخراط في عصابة أحياء، الاشتراك في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات ضمن عصابة أحياء، استعمال اسلحة بيضاء بإستحضار مركبات.

وتعود وقائع القضية لي تلقي مصالح الأمن نداء استغاثة من طرف مواطنين مفاده وقوع شجارات عنيفة بالأسلحة البيضاء على مستوى مدينة صالح بوالشعور في اوقات متقطعة من الليل.

لتقوم مباشرةلفرق العملياتية بتأطير عملية التدخل الفوري مدعومة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ بالحروش باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

وبتكثيف الدوريات تم العثور على بعض السيارات المحطمة جزئيا رجح أنها تعود لأفراد هذه العصابات والتي أستعملت في تنقلاتهم.

لتقوم الفرق العملياتية بعملية تمشيط واسع للمكان مع تكليف الأفواج العملياتية لتشخيص وتوقيف المتورطين.

ما مكنت من تشخيص وتوقيف بعض عناصر العصابات المشاركة في الشجار والبالغ عددهم 9 أشخاص وتحويلهم إلى مقر الأمن ليتم فتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة الحروش.