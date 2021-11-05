سكيكدة: حارس ثانوية يسرق محتويات قسم الإعلام الآلي بالحروش

تمكنت الفرقة القضائية لأمن دائرة الحروش بولاية سكيكدة، من حل لغز جريمة سرقة استهدفت عتاد للإعلام الآلي لإحدى الثانويات بمدينة الحروش.

كما تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية تتعلق “بالسرقة بالكسر داخل مؤسسة تربوية”. حيث نعود حيثيات القضية إلى.

تلقي الضبطية القضية بأمن دائرة الحروش.بلاغ من مؤسسة تربوية مفادها تعرض أجهزة إعلام المتواجدة داخل المؤسسة للسرقة من طرف مجهولين.

من جهتها فرق الأمن المختصة تنقلت إلى عين المكان وباشرت عملية التحريات والتحقيقات الميدانية أين تبين أن أجهزة الإعلام الآلي المتواجدة بالقسم المخصص لها.

والمقدر عددها ب 16 جهاز قد تم سرقة ما بداخلها من محتويات والمتمثلة في16 قرص صلب، و 16 شاشة، و16 مزودات كهربائية و16 قارئ الأقراص المضغوطة.

بالمقابل الفرقة وبعد فتحها للتحقيق في القضية وتأسس مديرية التربية عبر ممثلها القانوني كضحية تمكنت في ظرف وجيز من تشخيص وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي.

والدي يعمل كحارس بذات المؤسسة حيث بينت التحقيقات قيامه بعملية السرقة في فترات زمنية متباينة أثناء أوقات مزاولته لعمله

وهذا باستعمال أدوات متمثلة في مفكك براغي.والدي تم استرجاعه من طرف الضبطية القضائية كدليل إثبات في القضية.

غي سياق آخر، مجريات التحقيق بينت أيضا قيام المشتبه فيه بتحطيم الشباك حديدي الخاص بقسم الإعلام الآلي بالمؤسسة التربوية للولوج بداخله.

والدي أعيد تلحيمه من طرف عمال الصيانة دون الانتباه لعملية السرقة، كما مكنت من استرجاع جل المسروقات والدي قام المشتبه فيه ببيعها.

وهذا مقابل مبالغ مالية لأشخاص آخرين بكل من مدينة رمضان جمال والحروش. و بعد إتمام إجراءات التحقيق تم تقديم الأطراف

و المشتبه فيه الرئيسي أمام النيابة المختصة لدى محكمة الحروش.

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