سكيكدة.. حجز أزيد من رطل كيف معالج بعزاية

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة بسكيكدة، من حجز أكثر نصف كيلوغرام كيف معالج وتوقيف شخصين كان بحوزتهما الكمية المذكورة.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بنصب حاجز أمـــني بمدخل مدينة عزابة، لمراقبة الأشخاص والمركبات.

أين لفت انتباههم مركبة محل شبهة، والتي أخضعت رفقة سائقها للتفتيش الدقيق.

وتم العثور على كمية من المخدرات ” كيف معالج “، على شكل صفائح قدر وزنها بأكثر من نصف كيلو غرام، مخبأة بطريقة محكمة داخل السيارة.

ليتم حجز السيارة وتحويل المشتبه فيه لمقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية.

وكشفت مجريات التحقيق، عن متورط أخر في القضية ينحدر من مدينة سكيكدة، حيث تم توقيفه بعد تكثيف عملية البحث والتحري.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي تم بموجبه تقديمهما أمام نيابة محكمة عزابة أين صدر في حقهما أمر إيداع الحبس المؤقت.