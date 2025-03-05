سكيكدة: حجز أكثر من 23 قنطار مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية سكيكدة، بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات، من حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، تقدر بـ 23 قنطار و 85 كلغ من المواد الغذائية (جبن، عجينة الفيليو ).

الخرجة الميدانية الرقابية التي شملت بعض المحلات التجارية بحمادي كرومة خصصت لمراقبة مدى الالتزام بشروط الصحة والنظافة في إطار مهام للحفاظ على صحة المستهلك وحمايته ، و مراقبة المنتوجات التي تعرف استهلاكا واسعا من طرف المواطنين خاصة خلال الشهر الفضيل.

حيث تم رفع مخالفات تتعلق أساسا بممارسة نشاط تجاري دون الحصول على سجل تجاري ،عدم احترام إلزامية شروط النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها وكذلك الانعدام التام للشروط الحفظ والتخزين.

هذا وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإتلاف المنتوجات المحجوزة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سكيكدة.