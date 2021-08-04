سكيكدة: حجز أكثر من 2400 قرص مهلوس

تمكنت عناصر أمن ولاية سكيكدة، من الإطاحة بمروجي المؤثرات العقلية وحجز أكثر من 2400 مؤثر عقلي، من نوع بريغابلين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

وجاء في بيان لمديرية أمن ولاية سكيكدة، أن العملية أسفرت عن توقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن عصابة أجرامية وحجز أكثر من 1260 مؤثر عقلي بريغابلين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

العملية نفذتها بنجاح فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وتعتبر العملية هي الثانية من نوعها في أقل من 48 ساعة بعد ان تمكنت ذات الفرقة من الإطاحة بمروج وبحوزته 1200 مؤثر عقلي.

العمليتين أسفرتا في مجملهما على الاطاحة بأربعة أشخاص وحجز أكثر 2400 مؤثرعقلي.