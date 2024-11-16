سكيكدة: حجز قرابة 1000 قرص من المؤثرات العقلية وكمية مخدرات صلبة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخص مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 53 سنة، وحجز قرابة 1000 كبسولة من المؤثرات العقلية، مخدرات صلبة وسلاح أبيض “قارورة غاز مسيلة للدموع”.

وتعود حيثيات القضية الى عملية البحث والتحري واستقاء المعلومة من طرف الفرق العملياتية بخصوص نشاط مشبوه لأحد الأشخاص اتخذ من حي الإخوة عياشي و المعروف بحي لاسيا مكانا لنشاطه الإجرامي في ترويج المؤثرات العقلية والكيف المعالج.

فرقة مكافحة المخدرات وبتنسيق ودعم من الفرق العملياتية لأمن الولاية نفذت عملية مداهمة للحي والتي أسفرت عن توقيفه.

بالتنسيق مع النيابة المختصة و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية و الأمنية تمكنت الفرقة من حجز: كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ991 قرص مهلوس مجزأة و معدة للترويج، 16 قطعة مخدرات صلبة “اكستازي” عبوة غاز مسيلة للدموع، وشفرات قاطع الورق يستعمل لتجزئة وتقطيع السموم.

بعد استكمال ملف الإجراءات القضائية، تم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة. أين صدر في حقه أمر إيداع الحبس.