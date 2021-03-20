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سكيكدة: حجز كمية معتبرة من خشب الزان و60 كيسا من الفحم

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سكيكدة: حجز كمية معتبرة من خشب الزان و60 كيسا من الفحم
بقلم نسرين محفوف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين قشرة، بعمليتين منفصلتين، من حجز كمية معتبرة من خشب الزان، و60 كيسا من الفحم.

وحسب أمن ولاية سكيكدة، فقد مكنت العمليات من حجز كميات معتبرة من هذه المواد الغابية.

وتحركت الفرقة بعد حصولها على معلومات دقيقة، بخصوص قيام أشخاص بنقل وحيازة منتوج غابي بدون رخصة إدارية .

وكانت الكميات على متن مركبتين من نوع “تويوتا هيلكس”، والتي تم توقيفهما بحاجز أمني لعناصر الفرقة.

وقامت الضبطية القضائية للفرقة بإتخاد جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة تمالوس.


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