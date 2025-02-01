سكيكدة: حجز وإتلاف أكثر من 2 طن من اللحوم الفاسدة

تمكنت فرقة الشرطة العامة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية سكيكدة في خرجة ميدانية بالتنسيق مع فرقة قمع الغش بمديرية التجارة لولاية سكيكدة، من حجز وإتلاف أكثر من 2 طن من اللحوم الفاسدة.

وشمل البرنامج الرقابي المسطر لمراقبة شروط وضوابط عرض اللحوم الحمراء والبيضاء الموجهة للاستهلاك البشري، عدة محلات تجارية بوسط مدينة سكيكدة مختصة في بيع اللحوم.

ليتم حجز وإتلاف للحوم بيضاء وكبد الدجاج ونقانق، غير صالحة للاستهلاك البشري، قدرت كميتها بـ: 02 طن و 257 كلغ.

وبعدها تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية التجارة، في حق المخالفين.