سكيكدة.. حجز 10 صفائح من الكيف وتوقيف 4 أشخاص بعزابة

أطاحت مصالح الأمن بولاية سكيكدة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية عزابة بعصابة إجرامية، تتكون من 4 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات.

حيث مكنت العملية من حجز 10 صفائح من المخدرات وأسلحة بيضاء متمثلة في سكاكين، سيوف وقارورة دواء مهلوس.

كما مكنت العملة من حجز هواتف نقالة، ومبالغ مالية من عائدات النشاط الإجرامي.

العملية جاءت بعد عملية بحث وتحري من عناصر الفرقة حول نشاط مشبوه لأعضاء الشبكة.

مكنت خطة أمنية محكمة، من الإطاحة بعناصر الشبكة، بعد أن تم غلق جميع المنافد، بوضع حواجز أمنية فجائية ، سيما ان عناصر الشبكة تستعمل مركبات لتسهيل تنقلاتها .

ووبعدما استكملت مصالح الأمن التحقيق تم إنجاز ملف جزائي تم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة.