سكيكدة: حجز 146 كغ من اللحوم والأسماك الفاسدة

حجز أعوان قمع الغش في ولاية سكيكدة، بالتنسيق مع مصالح الأمن والمفتشية البيطرية، أمس الخميس، بوسط المدينة وحي سطورة. كمية من اللحوم والأسماك.

وحسب بيان مديرية التجارة لولاية سكيكدة، تمثلت المحجوزات في 70كلغ من المرقاز غير صالحة للاستهلاك. 20 كلغ من قطع اللحم غير صالحة للاستهلاك، 15 كلغ من أحشاء داخلية للدجاج غير صالحة للاستهلاك. 41 كلغ من سمك الدوراد غير صالحة للاستهلاك.

وأفاد بيان مديرية التجارة لولاية سكيكدة أن المحجوزات بلغت قيمتها المالية:109200.00 دج. وعليه تم حجزها وإتلافها رفقة مصالح الأمن والطبيب البيطري. مع استدعاء المخالفين إلى مقر المديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.