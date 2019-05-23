سكيكدة.. حرس السواحل يحبطون محاولة هجرة غير شرعية لـ 18 شابا

تمكن، أفراد حرس السواحل بسكيكدة فجر اليوم من احباط رحلة غير شرعية ل18 شابا قبالة شاطيء واد بيبي ببلدية تمالوس غريي ولاية سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن العملية التي تمت في حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم جاءت اثر رصد هذه القوات لقارب صغير قبالة شاطيء واد بيبي ليتم على الفور التدخل وتوقيف القارب الذي كان على متنه 18 شابا تترواح اعمارهم بين 23 و 41 سنة.

ينحدرون من 3 ولايات وهي سكيكدة ،عنابة والعاصمة سلموا إلى الجهات الأمنية المختصة إقليميا لاتمام الاجراءات المعمول بها بعد أن تلقوا الاسعافات الازمة من قبل فريق خاص تابع للحماية المدنية.