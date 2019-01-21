سكيكدة : حريق بمستشفى عبد القادر نطور بالقل

شبّ ،مساء اليوم، حريق على مستوى شالي قديم تابع لمستشفى عبد القادر نطور بالقل غربي سكيكدة.

الحريق الذي أتى على شالي تقدر مساحته ب 50 متر كان في السابق مركزا لتكوين الممرضين.

وحسب مصالح الحماية المدنية، التي تدخلت وحالت دون وصول ألسنة اللهب إلى بناية المستشفى.

وتمكنت من إخماد احريق في مدة لم تتجاوز الـ 20 دقيقة، فإنّ الحريق أتى على أفرشة منتهية الصلاحية و بعض المكاتب القديمة كانت مخبأة بالشالي.

بالإضافة إلى أرشيف قديم خاص بالمؤسسة الاستشفائية خاص بالعشرية بين 90 و2000.

وفي وقت لا تزال أسباب نشوب الحريق مجهولة باشرت مصالح الشرطة تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة لهدا الحريق.