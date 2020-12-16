سكيكدة.. حريق مهول داخل منزل ونقل ضحية إلى المستشفى

نشب حريق مهول، اليوم الاربعاء، داخل شرفة منزل في عمارة بحي 800 مسكن بلدية الحروش التابعة اولاية سكيكدة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت على الساعة الواحدة و53 د من أجل حريق في شرفة منزل.

وامتد إلى وحدتين خارجيتين للمكيف الهوائي لطابق الاول ودراجتين هوائيتن مع سقوط شبه سقف غرفة الاستقبال وبهو المنزل.

بالإضافة إلى احتراق أثاث الطابق الأرضي.

وقام أعوان الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقل الضحية إلى مستشفى الحروش.

ويتعلق الأمر بامرأة مصابة بضيق في التنفس، تبلغ من العمر 38سنة مع انقاد ومنع انتشار الحريق في باقي العمارة.