سكيكدة.. حريق يتسبب في خسائر مادية بالسكن الوظيفي لدائرة رمضان جمال

أتى حريق شب صباح الجمعة بالسكن الوظيفي لدائرة رمضان جمال بسكيكدة، على أثاث المنزل فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.

وحسب ما توفر من معلومات شرارة كهربائية من مكيف المنزل قبل أن تشعل النار وتأتي على محتويات المنزل من أثاث وغيره دون تسجيل خسائر بشرية.

هذا وقد أكد شهود عيان بأن أعمدة الدخان تصاعدت أعلى المنزل قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق في وقت قصير.

برج بوعريريج: حريق مهول بمستودع لصناعة المواد الإلكترونية

إندلع حريق مهول منتصف نهار اليوم الجمعة. على مستوى مستودعات شيروكي قديما. والتي تعود ملكيتها لمجموعة عطية إلكترونيكس بولاية برج بوعريريج.

وحسبما كشفه المقدم محمد قنطار مدير الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج، فقد تم تجنيد إسعافات الوحدة الرئيسة متبوعة بالإسعافات الثانوية المجاورة. كما تم وضع خطة من أجل مجابهة النيران. بالإضافة كذلك إلى وضع عدة نقاط على مستوى كل الجبهات لمحاصرة النيران

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم التحكم في الحريق. من خلال تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هامة. بالإضافة كذلك إلى تنصيب خلية متابعة من قبل الوالي ومخطط خاص للتحكم في الحريق الذي لم يخلف خسائر بشرية.

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