سكيكدة: خفر السواحل يحبطون رحلة حراقة من بينهم رعية يمنية

تمكن، الخميس، خفر السواحل بسكيكدة، من إحباط رحلة غير شرعية ل 13 اغلبهم من ولاية عنابة، لكن الغريب في هذه الرحلة هو وجود رعية يمنية من بين الحراقة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحراقة الذين تم توقيفهم قبالة السواحل الشرقية من الولاية، كانوا على متن قارب خشبي.

والذي لم يقاوم ارتفاع أمواج البحر ويحول مساره قبل أن تتفطن له قوات خفر السواحل التي تحركت على الفور إلى مكان رصد القارب.

وقامت بتوقيف الحراقة، وتسليمهم إلى المصالح الأمنية المختصة إقليميا لإكمال الإجراءات المعمول بها في حقهم، بعد تلقيهم الإسعافات والمساعادات الازمة من قبل مصالح الحماية المدنية.