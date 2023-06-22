قناة النهار سكيكدة : درجة الحرارة القياسية تفرض حظر التجوال بقلم قناة النهار نشر في 22 جوان 2023 - 14:22 شارك غرِّد أرسل 98 0 سكيكدة : درجة الحرارة القياسية تفرض حظر التجوال </ رابط دائم : https://nhar.tv/7Yiwb اقرأ أيضا توقيف 27 شخصا في محاولات إبحار سرية إنطلاقا من شواطئ وهران قناة النهار 09 جوان الطارف : حديقة البرابطية..متنفس العائلات وزوار القالة قناة النهار 10 جوان الحماية المدنية : سجلنا 3 ضـ.ـحايا رحمهم الله و أسباب الحـ.ـريق تبقى مجهولة قناة النهار 05 جوان مترشح لإجتياز البكالوريا :"تكلت على الترشيحات ماطاحوش ماعنديش فلاش ديسك في راسي نحفظ 43 مقالة" قناة النهار 13 جوان الفريق أول شنقريحة يهنئ الرئيس بالإنتصار الدبلوماسي بفوز الجزائر بالعضوية في مجلس الأمن الدولي قناة النهار 07 جوان "آية" مترشحة من ذوي الهمم: الأسئلة كانت بسيطة وسهلة..كانت عندي مرافقة تكتب لي وأملي عليها الإجابة قناة النهار 05 جوان ميرفت لبان تروي كيف إكتشفت مرضها بالسرطان وهي حامل وكيف وقف معها الجزائريون في محنتها قناة النهار 21 جوان طالع هابط: النوي يتغنى بكلمات رئيس الجمهورية القوية في مؤتمر روسيا ويقصف كل الحاقدين قناة النهار 18 جوان هند شعواو تروي قصتها الشيقة مع البكالوريا وكيف تحصلت عليه وهي تعمل في محل لبيع الحلويات قناة النهار 14 جوان هذا ماقاله رياض محرز حول مستقبله مع السيتي قناة النهار 17 جوان