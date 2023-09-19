سكيكدة.. دورة تكوينية لفائدة الأئمة المدرسين
بقلم ع.ع
أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سكيكدة ، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق دورة التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعلومات لسنة 2023 لفائدة الأئمة المدرسين.
وأوضح بيان للمديرية أن الدوة التكوينية ستنطلق ابتداء من 2023/09/24 الى غاية : 2023/09/28. بالمدرسة القرآنية “الخلفاء الراشدين ” ابتداء من الساعة 09:00 صباحا .
و عليه يطلب من الأئمة المدرسين الآتية أسماؤهم في الوثيقة المرفقة الالتحاق بالدورة في وقتها المحدد.
كما أشار البيان أنه يمنع منعا باتا الغياب المبرر أو غير المبرر عن هذه الدورة.
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