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سكيكدة.. دورة تكوينية لفائدة الأئمة المدرسين

بقلم ع.ع
سكيكدة.. دورة تكوينية لفائدة الأئمة المدرسين
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أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سكيكدة ، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق دورة التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعلومات لسنة 2023 لفائدة الأئمة المدرسين.

وأوضح بيان للمديرية أن الدوة التكوينية ستنطلق ابتداء من 2023/09/24 الى غاية : 2023/09/28. بالمدرسة القرآنية “الخلفاء الراشدين ” ابتداء من الساعة 09:00 صباحا .
و عليه يطلب من الأئمة المدرسين الآتية أسماؤهم في الوثيقة المرفقة الالتحاق بالدورة في وقتها المحدد.
كما أشار البيان أنه يمنع منعا باتا الغياب المبرر أو غير المبرر عن هذه الدورة.

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