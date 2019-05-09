سكيكدة: رئيس المجلس البلدي لبلدية عزابة يقدم استقالته

استقال مساء اليوم، رئيس المجلس البلدي لبلدية عزابة احسن بوستة، المنتمي لكتلة حزب العمال استقالته من رئاسة المجلس.

وحسب رسالة الاستقالة التي يحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن أسباب ذلك أرجعها الرئيس المستقيل إلى حالته الصحية

بالدرجة الأولى، وإلى حالة عدم وجود أرضية اتفاق بينه وبين 20 عضوا، من بين 23 آخرين يشكّلون المجلس.

فضلا عن حالة الإنسداد، التي أصبح يعاني منها المجلس الشعبي البلدي منذ مارس الماضي، والتي كانت محل مراسلة من طرف

الأعضاء الغاضبون إلى الجهات الوصية، التي راسلتهم عن طريق مديرية التنظيم اليوم، لتسوية الوضع داخليا، قبل تطبيق القانون وحل المجلس.