سكيكدة: رئيس بلدية رمضان جمال يستقيل من منصبه

استقال اليوم رئيس بلدية رمضان جمال بولاية سكيكدة، صالح فلوس المنتمي لحزب جبهة رسميا من رئاسة المجلس الشعبي البلدي.

المير المستقيل أرجع أسباب استقالته إلى وضعه الصحي من جهة، وعدم توافق رؤويته مع

بعض رؤى أعضاء المكتب التنفيذي،

وتفضيلهم المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة في تسيير شؤون البلدية، على حد تعبير رئيس البلدية المستقيل، من الحزب أيضا سابقا.

وكان المير قدم استقالته في وقت سابق من منصبه خلال مداولة عادية للمجلس، صادق عليها 15 عضوا

من أصل 19 عضوا بالمجلس، لكن الوصاية رفضتها حينها للجو العام السائد، قبل أن يقوم الأعضاء الموافقون على الإستقالة

منتصف الشهر الجاري بتقديم طلب تفعيل الإستقالة، لأجل إنهاء مرحلة المير المستقيل، والتي اعتبروها سلبية بسبب تصرفاته

التي أبرزها الإنفراد في التسيير واتخاذ القرارات، وتهميشه لبقية أعضاء المجلس على حد تعبيرهم.

محمد حمادة