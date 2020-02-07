سكيكدة.. رخصة بناء مشبوهة تجر المير السابق لبلدية تمالوس أمام القضاء

مثل الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي تمالوس، بسكيكدة، أمام قاضي التحقيق، لمحكمة القل، في قضية فساد.

وحسبما توفر من معلومات، فإنّ قاضي التحقيق لمحكمة القل، شرع بالإستماع إلى رئيس ببلدية تمالوس السابق “أ.خ”.

مير بلدية تمالوس السابق متابع بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة والتزوير في محرر إداري يتعلق برخصة بناء.

وتعود القضية الذي يتابع فيها المعني إلى نحو 5 سنوات، عندما كان المتهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي عن حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”.

حيثُ فتحت الضبطية القضائية تحقيقًا، بخصوص منح البلدية رخصة بناء لمواطن، وذلك بطريقة مشبوهة، تُخالف قوانين الجمهورية.

وكشفت التحقيقات آنذاك بأنّ الرخصة منحت لمواطن من عين قشرة، وتاريخ صدورها تزامن مع خروج عضوة المجلس المكلفة بمصلحة رخص البناء في عطلة أمومة.

كما أن الرخصة ليس لها ملف قاعدي، ولم تكن مسجلة في السجل الخاص بالقرارات الإدارية للبلدية.